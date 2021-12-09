Лідер Шахтаря Андрій Пятов підбадьорив своїх партнерів після вильоту з ЛЧ.

"У мене майже 15 років досвіду гри в єврокубках. Бувало різне... Не наш результат, не той, до якого звикли вболівальники.

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Залишаємо Лігу чемпіонів, щоб повернутися з новими силами. Потенціал є!" – написав 37-річний голкіпер в Instagram.

Нагадаємо, Шахтар посів останню сходинку у групі D, пропустивши вперед Шериф, Інтер та Реал. Донецький клуб не знав смаку перемог і зумів здобути лише 2 нічийних результати.

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