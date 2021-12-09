Пятов подвел итоги Лиги чемпионов для Шахтера
17:13 - Читати українською
Лидер Шахтера Андрей Пятов ободрил своих партнеров после вылета из ЛЧ.
"У меня почти 15 лет опыта игры в еврокубках. Бывало разное... Не наш результат, не тот, к которому привыкли болельщики.
"Понаехали": жена Пятова – о самом тяжелом периоде в карьере голкипера Шахтера и невыносимом столичном буллинге
Покидаем Лигу чемпионов, чтобы вернуться с новыми силами. Потенциал есть!" – написал 37-летний голкипер в Instagram.
Напомним, Шахтер занял последнюю строчку в группе D, пропустив вперед Шериф, Интер и Реал. Донецкий клуб не знал вкуса побед и сумел завоевать только 2 ничейных результата.
Шахтар закінчив: ротація Де Дзербі, пасивність в обороні та сором за уболівальників – розставляємо крапки над "і"
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter