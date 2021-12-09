Лидер Шахтера Андрей Пятов ободрил своих партнеров после вылета из ЛЧ.

"У меня почти 15 лет опыта игры в еврокубках. Бывало разное... Не наш результат, не тот, к которому привыкли болельщики.

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Покидаем Лигу чемпионов, чтобы вернуться с новыми силами. Потенциал есть!" – написал 37-летний голкипер в Instagram.

Напомним, Шахтер занял последнюю строчку в группе D, пропустив вперед Шериф, Интер и Реал. Донецкий клуб не знал вкуса побед и сумел завоевать только 2 ничейных результата.

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