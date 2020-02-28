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Пуйоль запевнив, що Гвардіола виграє Лігу чемпіонів

21:13 215 Читать на русском
Пуйоль запевнив, що Гвардіола виграє Лігу чемпіонів
Карлес Пуйоль / EFE

Колишній захисник Барселони Карлес Пуйоль назвав тренера, який має здобути перемогу в Лізі чемпіонів.

60’ Іско
86’ Серхіо Рамос
 
Габріел Жезус 78’
Кевін де Брюйне 83’
60’ Іско
78’ Габріел Жезус
83’ Кевін де Брюйне
86’ Серхіо Рамос

"Для мене Гвардіола – найкращий тренер, з яким я працював, і найкращий тренер в світі. По грі команди відразу можна сказати, що її тренує Пеп. Ось тому я переконаний, що він знову виграє Лігу чемпіонів.

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Не можу сказати, чи буде це з Манчестер Сіті, але вони зосередяться на цьому турнірі, оскільки практично не мають шансів наздогнати Ліверпуль в Прем'єр-лізі", – наводить слова Пуйоля Goal.com.

Нагадаємо, Манчестер Сіті під керівництвом Гвардіоли здолав Реал в першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Матч-відповідь запланований на 17 березня

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