Пуйоль запевнив, що Гвардіола виграє Лігу чемпіонів

Колишній захисник Барселони Карлес Пуйоль назвав тренера, який має здобути перемогу в Лізі чемпіонів.

"Для мене Гвардіола – найкращий тренер, з яким я працював, і найкращий тренер в світі. По грі команди відразу можна сказати, що її тренує Пеп. Ось тому я переконаний, що він знову виграє Лігу чемпіонів.

Манчестер Сіті здобув вольову перемогу над Реалом у Мадриді – "містяни" зробили вагому заявку на вихід у чвертьфінал ЛЧ

Не можу сказати, чи буде це з Манчестер Сіті, але вони зосередяться на цьому турнірі, оскільки практично не мають шансів наздогнати Ліверпуль в Прем'єр-лізі", – наводить слова Пуйоля Goal.com.

Нагадаємо, Манчестер Сіті під керівництвом Гвардіоли здолав Реал в першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Матч-відповідь запланований на 17 березня

Зінченко на порозі вирішального періоду – конкурент і невдалий сезон Манчестер Сіті можуть допомогти українцю