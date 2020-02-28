Пуйоль заверил, что Гвардиола выиграет Лигу чемпионов

Бывший защитник Барселоны Карлес Пуйоль назвал тренера, который должен одержать победу в Лиге чемпионов.

"Для меня Гвардиола – лучший тренер, с которым я работал, и лучший тренер в мире. По игре команды сразу можно сказать, что ее тренирует Пеп. Вот поэтому я убежден, что он снова выиграет Лигу чемпионов.

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Не могу сказать, будет ли это с Манчестер Сити, но они сосредоточатся на этом турнире, поскольку практически не имеют шансов догнать Ливерпуль в Премьер-лиге", – приводит слова Пуйоля Goal.com.

Напомним, Манчестер Сити под руководством Гвардиолы одолел Реал в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответный матч запланирован на 17 марта

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