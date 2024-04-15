"Ключовими фігурами завтрашнього матчу будуть гравці, а не тренери. Будемо сподіватися, вони вийдуть на поле з натхненням, тому що все залежатиме від них. Стадіон Монжуїк має стати скороваркою, нам потрібна підтримка вболівальників. У грі на нас чекають важкі моменти – моменти, коли ПСЖ змусить нас страждати. Монжуїк – не Камп Ноу, але будемо сподіватися, що цей стадіон буде дуже схожий на Камп Ноу за атмосферою.

Барселона – ПСЖ: Лапорта відзначився безпрецедентним вчинком перед матчем ЛЧ – кадри зустрічі президента з Хаві

Рафінья був дуже важливий для нас у цьому сезоні не тільки завдяки голам і передачам, а й з точки зору захисту. Завтра він стане для нас ключовим гравцем. Як я можу мотивувати таких гравців, як Ямал і Кубарсі? Це вечір Ліги чемпіонів. Їм не потрібна додаткова мотивація", – цитує Хаві офіційний сайт УЄФА.

Матч Барселона – ПСЖ відбудеться у вівторок, 16 квітня. Початок зустрічі – о 22:00 за Києвом.

Барселона напіврезервом перемогла Кадіс – "блаугранас" наростили відрив від Циганкова та Довбика