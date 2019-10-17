ПСЖ втратив Гуйє на матч Ліги чемпіонів

Збірна України — 18:00 2964
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"Коли мужчини з’ясовують стосунки – помітні наслідки": в УАФ не розуміють, як Суркіси опинилися у президентській ложі
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Суркіс – про інцидент з Павелком: Нічого не коментую, зі мною все добреЗбірна України — 16:47 2868
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"Підійшли кілька осіб і попросили поговорити з Суркісом": в УАФ прокоментували чутки про бійку на НСК ОлімпійськийЗбірна України — 16:15 6283
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Яремчук підірвав Росію легким тролінгом – підгоріло у фанатів, журналістів і навіть екс-форварда ДинамоЄвро-2020 — 16:05 4881
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Не потрібно робити трагедію: чим Ротань може бути корисний для ШевченкаСергій Тищенко — 15:30 3576