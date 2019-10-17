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ПСЖ втратив Гуйє на матч Ліги чемпіонів

17:13 251 Читать на русском
ПСЖ втратив Гуйє на матч Ліги чемпіонів
Ідрісса Гуйє / Photo News

Півзахисник французького Парі Сен-Жермен Ідрісса Гуйє через ушкодження не допоможе команді в найближчих матчах.

 

Сенегалець через травму вилетів на 10 днів, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Гуйє відчув дискомфорт у грі за збірну. Обстеження виявило в досвідченого хавбека пошкодження задньої поверхні стегна. Тепер центрхав не допоможе ПСЖ мінімум у двох найближчих поєдинках – проти Ніцци в Лізі 1 (18 жовтня) та бельгійського Брюгге в ЛЧ (22 жовтня).

У сезоні 2019/20 Ідрісса Гуйє провів 8 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч. Влітку він перебрався на Парк де Пренс із Евертона за 30 млн євро.

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Теги
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