"Ми продовжимо працювати з УЄФА. ПСЖ твердо переконаний, що футбол – це спорт для всіх. Я дотримуюся цієї позиції з самого початку", – цитує слова президента парижан журналіст Фабріціо Романо у Twitter.

Баварія озвучила офіційну позицію щодо Європейської Суперліги

Очільник скандального турніру та за сумісництвом президент Реала Флорентіно Перес підтвердив, що ПСЖ поки не отримував запрошення долучитись до новостворених змагань.

Нагадаємо, до Європейської Суперліги увійшли 6 представників АПЛ (Манчестер Сіті, Челсі, Ліверпуль, МЮ, Арсенал, Тоттенхем), а також по 3 клуби з Іспанії (Реал Мадрид, Барселона, Атлетіко Мадрид) та Італії (Ювентус, Інтер, Мілан).

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