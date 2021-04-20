"Мы продолжим работать с УЕФА. ПСЖ твердо убежден, что футбол – это спорт для всех. Я придерживаюсь этой позиции с самого начала", – цитирует слова президента парижан журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Бавария озвучила официальную позицию относительно Европейской Суперлиги

Глава скандального турнира и по совместительству президент Реала Флорентино Перес подтвердил, что ПСЖ пока не получал приглашения присоединиться к созданным накануне соревнованиям.

Напомним, в Европейскую Суперлигу вошли 6 представителей АПЛ (Манчестер Сити, Челси, Ливерпуль, МЮ, Арсенал, Тоттенхэм), а также по 3 клуба из Испании (Реал Мадрид, Барселона, Атлетико Мадрид) и Италии (Ювентус, Интер, Милан).

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