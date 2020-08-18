ПСЖ у матчі з Ліоном повторив унікальний рекорд Реала

Паризький клуб у матчі проти Ліона встановив чергове досягнення у Лізі чемпіонів.

Маркіньйос забив перший гол за ПСЖ у матчі проти Ліона та повторив унікальний рекорд Реала, повідомляє OptaJoe у своєму Твіттері.

РБ Лейпциг – ПСЖ – відео голів

Парижани забили в 34-му матчі єврокубків поспіль – таку ж серію видав Реал в період з 2011 по 2014 рік. Якщо ж парижани зіграють у фіналі та заб'ють там м'яч, то перевершать досягнення "вершкових".

До слова, Востаннє ПСЖ не забивав у Лізі чемпіонів в квітні 2016 року в матчі з Манчестер Сіті (0:1).

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