ПСЖ в полуфинале с Лионом повторил уникальный рекорд Реала

Парижский клуб в матче против Лиона установил очередное достижение в Лиге чемпионов.

Маркиньос забил первый гол за ПСЖ в матче против Лиона и повторил уникальный рекорд Реала, сообщает OptaJoe в своем Твиттере.

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Парижане забили в 34-м матче еврокубков подряд - такую же серию выдал Реал в период с 2011 по 2014 год. Если же парижане сыграют в финале и забьют там мяч, то превзойдут достижения "сливочных".

К слову, последний раз ПСЖ не забивал в Лиге чемпионов в апреле 2016 года в матче с Манчестер Сити (0:1).

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