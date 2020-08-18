ПСЖ в полуфинале с Лионом повторил уникальный рекорд Реала

Маркиньос забил первый гол за ПСЖ в матче против Лиона и повторил уникальный рекорд Реала, сообщает OptaJoe в своем Твиттере.
РБ Лейпциг – ПСЖ – видео голов
Парижане забили в 34-м матче еврокубков подряд - такую же серию выдал Реал в период с 2011 по 2014 год. Если же парижане сыграют в финале и забьют там мяч, то превзойдут достижения "сливочных".
К слову, последний раз ПСЖ не забивал в Лиге чемпионов в апреле 2016 года в матче с Манчестер Сити (0:1).
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