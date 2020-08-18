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ПСЖ в полуфинале с Лионом повторил уникальный рекорд Реала

18 августа 23:43 - Читати українською
ПСЖ в полуфинале с Лионом повторил уникальный рекорд Реала
Неймар в окружении соперников / Твиттер ПСЖ

Парижский клуб в матче против Лиона установил очередное достижение в Лиге чемпионов.

 
Маркиньос 13’
Анхел Ди Мария 42’
Хуан Бернат 56’
13’ Маркиньос
42’ Анхел Ди Мария
56’ Хуан Бернат

Маркиньос забил первый гол за ПСЖ в матче против Лиона и повторил уникальный рекорд Реала, сообщает OptaJoe в своем Твиттере.

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Парижане забили в 34-м матче еврокубков подряд - такую же серию выдал Реал в период с 2011 по 2014 год. Если же парижане сыграют в финале и забьют там мяч, то превзойдут достижения "сливочных".

К слову, последний раз ПСЖ не забивал в Лиге чемпионов в апреле 2016 года в матче с Манчестер Сити (0:1).

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Теги
Лига чемпионов Реал Мадрид Реал Мадрид ПСЖ ПСЖ Рекорды РБ Лейпциг - ПСЖ Маркиньос
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