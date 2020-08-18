РБ Лейпциг – ПСЖ – 0:3 – відео голів

РБ Лейпциг зустрічався з ПСЖ у півфіналі Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу РБ Лейпциг – ПСЖ на "Футбол 24".

Матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА РБ Лейпциг – ПСЖ розпочався о 22:00 за київським часом. Телетрансляція проходила на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію провів "Футбол 24".

ПСЖ став першим фіналістом Ліги чемпіонів, впевнено розгромивши РБ Лейпциг

ПСЖ відкрив рахунок вже на 13-й хвилині. Ді Марія подав зі штрафного, а Маркіньйос переправив м'яч у ворота.

РБ Лейпциг – ПСЖ – відео гола Маркіньйоса:

Наприкінці першого тайму Ді Марія подвоїв рахунок, вразивши дальній кут воріт Гулачі.

РБ Лейпциг – ПСЖ – відео гола Ді Марії:

У другому таймі в ворота німців влетів третій гол. Його автором став Хуан Бернат.