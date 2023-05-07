Казалось, что уход Лионеля Месси из ПСЖ – вопрос закрытый. Впрочем, чемпион мира еще может подписать новое соглашение с клубом.

Недавно Месси с семьей отправился в Саудовскую Аравию для выполнения спонсорского контракта, не получив согласия ПСЖ. Клуб наказал форварда отстранением на две недели с лишением зарплаты за этот период – не помогло даже видео с извинениями.

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Также абсолютно все во Франции утверждали, что ПСЖ не будет предлагать Месси продлить контракт, который истекает уже 30 июня. Похоже, что ситуация изменилась.

Руководство ПСЖ настроено сохранить Лео. Клуб предложил 4-кратному победителю Лиги чемпионов новый контракт с привлекательными финансовыми условиями, чтобы убедить нападающего остаться в Париже. Об этом сообщает FootMercato со ссылкой на Times.

Реакция Лионеля Месси и его окружение на такое развитие событий пока неизвестна.

К слову, на 35-летнего Месси уже есть несколько претендентов. В частности, вернуть 7-кратного обладателя "Золотого мяча" активно пытается Барселона. Также у Лео есть варианты в МЛС и Саудовской Аравии, а еще сообщалось об интересе Челси.

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