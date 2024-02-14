Матч ПСЖ – Реал Сосьєдад відбудеться сьогодні, 14 лютого, на стадіоні "Парк де Пренс". Стартовий свисток головного арбітра Марка Гуїдо пролунає о 22:00 за київським часом. Дивитися гру онлайн можна на MEGOGO.

"Я не буду відповідати на це запитання": Енріке роздратувався на журналістів й підтвердив повернення Мбаппе в основу ПСЖ

Жереб 1/8 фіналу Ліги чемпіонів у поточному сезоні виявився вкрай прихильним до топів. Майже всі клуби першої величини отримали в суперники безнадійних андердогів – причому за два місяці опоненти Реалів, Сіті, Барселон і ПСЖ стали тільки слабшими (у деяких навіть чемпіонат завершився). З іншого боку, у цьогорічному плей-офф незвично багато середняків і сенсацій, тож гранди мали значно вищий шанс отримати вискочку замість Баварії.

Парижани зустрінуться з Реал Сосьєдадом. Луїс Енріке заявив, що не хоче називати свій клуб фаворитом протистояння – мовляв, це необхідно довести на полі. Такі заяви роблять усі тренери грандів, намагаючись бути ввічливими, однак вчорашній матч РБ Лейпциг проти Реала змусив задуматись над словами коуча ПСЖ. Німці мали дуже погані результати в чемпіонаті, але зібралися й створили шалені проблеми королям ЛЧ.

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А Сосьєдад не такий вже і простий. У своїй групі підопічні Іманола Альгуасіла уникнули поразок, здобувши три перемоги – причому вони двічі стримали Інтер (0:0, 1:1) і стільки ж разів перемогли Бенфіку, а також набрали 4 очки з міцним Зальцбургом. Словом, суперники випали дуже серйозні, однак "чуррі-урдін" пройшли дистанцію всього з двома пропущеними голами. Це – найкращий показник на груповому етапі!

От тільки восени баски виглядали набагато переконливіше, ніж зараз. І навіть тоді їх не вистачало для прориву в іспанську зону ЛЧ – нині ж Сосьєдад відстав від неї на 11 очок. Безвиграшна серія "королівського клубу" у всіх турнірах досягла чотирьох матчів, причому стримати представника ЛЧ змогли команди з другої десятки Ла Ліги (Райо Вальєкано, Мальорка та Осасуна, яка взагалі перемогла).

En el fútbol si fallas esto pierdes.#RealSociedad pic.twitter.com/cqeQCkAA6x — Andoni Otxotorena (@andoniotxo_) February 6, 2024

Інша справа – ПСЖ. Парижани довели свою безпрограшну серію до 16 матчів у всіх турнірах, востаннє зазнавши поразки аж на початку листопада (а перед тією невдачею з Міланом було 5 перемог поспіль). У Лізі 1 відрив від другого місця сягнув 11 очок, а у Кубку тільки-но вийшли до чвертьфіналу. У 2024 році підопічні Луїса Енріке перемагали Ланс (учасника ЛЧ), Лілль і Брест (команди з топ-5).

Словом, все у паризькому королівстві в порядку, якщо не згадувати про необхідність змінити стадіон – столична мерія не дозволила продати клубу "Парк де Пренс". Мбаппе забиває (7 голів у 9 матчах нового року) та навіть може залишитись у клубі. Тим не менш, до самої організації гри ПСЖ виникає чимало запитань.

Команда не завжди є безумовним домінатором, частенько дозволяючи грати проти себе. Той же Брест у чемпіонаті втримав бойові 2:2, а забити другий гол Лансу вдалося аж на 89-й хвилині – і це при грі у більшості з 42-ї хвилини (причому суперник міг забивати з пенальті вже на 6-й). І таких поєдинків немало. Луїс Енріке обіцяв вболівальникам прогрес, але поки що його не помітно.

ПСЖ ледве вижив у групі смерті з Ньюкаслом, Міланом і Борусією, здобувши всього дві перемоги й набравши рівну кількість очок з "россонері". Та версія французів не виглядала переконливо – і зараз Париж теж неоднозначний. Саме тому не слід ховати Реал Сосьєдад до стартового свистка.

Орієнтовні склади на матч ПСЖ – Реал Сосьєдад

ПСЖ: Доннарумма – Хакімі, Маркіньйос, Данілу, Ернандес – Заїр-Емері, Руїс, Вітінья – Дембеле, Мбаппе, Барколя

Реал Сосьєдад: Реміро – Траоре, Субельдія, Ле Норман, Галан – Мендес, Субіменді, Меріно – Кубо, Андре Сілва, Барренечеа

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає ПСЖ безумовним фаворитом матчу Ліги чемпіонів. На перемогу підопічних Луїса Енріке дають 1.64, а на тріумф Сосьєдада – 6.10. Нічия була оцінена коефіцієнтом 3.95.

Фахівці не очікують на результативну зустріч. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 2.09, аналогічний тотал менше – 1.83. Гол Кіліана Мбаппе помножить вашу ставку на 2.10, а Такефуси Кубо – на 5.50.

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