Матч ПСЖ – Реал Сосьедад состоится сегодня, 14 февраля, на стадионе "Парк де Пренс". Стартовый свисток главного арбитра Марка Гуидо прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Смотреть игру онлайн можно на MEGOGO.

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Жребий 1/8 финала Лиги чемпионов в текущем сезоне оказался крайне благосклонен к топам. Почти все клубы первой величины получили в соперники безнадежных андердогов – причем за два месяца оппоненты Реалов, Сити, Барселон и ПСЖ стали только слабее (у некоторых даже чемпионат завершился). С другой стороны, в нынешнем плей-офф непривычно много середняков и сенсаций, поэтому гранды имели значительно более высокий шанс получить выскочку вместо Баварии.

Парижане встретятся с Реал Сосьедадом. Луис Энрике заявил, что не хочет называть свой клуб фаворитом противостояния – мол, это необходимо доказать на поле. Такие заявления делают все тренеры грандов, пытаясь быть вежливыми, однако вчерашний матч РБ Лейпциг против Реала заставил задуматься над словами коуча ПСЖ. Немцы имели очень плохие результаты в чемпионате, но собрались и создали огромные проблемы королям ЛЧ.

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А Сосьедад не такой уж и простой. В своей группе подопечные Иманола Альгуасила избежали поражений, одержав три победы – причем они дважды сдержали Интер (0:0, 1:1) и столько же раз победили Бенфику, а также набрали 4 очка с крепким Зальцбургом. Словом, соперники выпали очень серьезные, однако "чурри-урдин" прошли дистанцию всего с двумя пропущенными голами. Это – лучший показатель на групповом этапе!

Вот только осенью баски выглядели намного убедительнее, чем сейчас. И даже тогда их не хватало для прорыва в испанскую зону ЛЧ – нынче же Сосьедад отстал от нее на 11 очков. Безвыигрышная серия "королевского клуба" во всех турнирах достигла четырех матчей, причем сдержать представителя ЛЧ смогли команды из второй десятки Ла Лиги (Райо Вальекано, Мальорка и Осасуна, которая вообще победила).

En el fútbol si fallas esto pierdes.#RealSociedad pic.twitter.com/cqeQCkAA6x — Andoni Otxotorena (@andoniotxo_) February 6, 2024

Другое дело – ПСЖ. Парижане довели свою беспроигрышную серию до 16 матчей во всех турнирах, в последний раз потерпев поражение аж в начале ноября (а перед той неудачей с Миланом было 5 побед подряд). В Лиге 1 отрыв от второго места достиг 11 очков, а в Кубке только вышли в четвертьфинал. В 2024 году подопечные Луиса Энрике побеждали Ланс (участника ЛЧ) и Лилль и Брест (команды из топ-5).

Словом, все в парижском королевстве в порядке, если не вспоминать о необходимости сменить стадион – столичная мэрия не позволила продать клубу "Парк де Пренс". Мбаппе забивает (7 голов в 9 матчах нового года) и даже может остаться в клубе. Тем не менее, к самой организации игры ПСЖ возникает немало вопросов.

Команда не выглядит безусловным доминатором, позволяя играть против себя. Тот же Брест в чемпионате удержал боевые 2:2, а забить второй гол Лансу удалось только на 89-й минуте – и это при игре в большинстве с 42-й минуты (причем соперник мог забивать с пенальти уже на 6-й). И таких поединков немало. Луис Энрике обещал болельщикам прогресс, но пока его не заметно.

ПСЖ еле выжил в группе смерти с Ньюкаслом, Миланом и Боруссией, одержав всего две победы и набрав равное количество очков с "россонери". Но версия французов не выглядела убедительно – и сейчас Париж тоже неоднозначен. Именно поэтому не следует хоронить Реал Сосьедад до стартового свистка.

Ориентировочные составы на матч ПСЖ – Реал Сосьедад

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Данилу, Эрнандес – Заир-Эмери, Руис, Витинья – Дембеле, Мбаппе, Барколя

Реал Сосьедад: Ремиро – Траоре, Субельдия, Ле Норман, Галан – Мендес, Субименди, Мерино – Кубо, Андре Силва, Барренечеа

Прогноз букмекеров

Надежный букмекер FAVBET считает ПСЖ безусловным фаворитом матча Лиги чемпионов. На победу подопечных Луиса Энрике дают 1.64, а на триумф Сосьедада – 6.10. Ничья была оценена коэффициентом 3.95.

Специалисты не ожидают результативной встречи. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 2.09, аналогичный тотал меньше – 1.83. Гол Килиана Мбаппе умножит вашу ставку на 2.10, а Такефуси Кубо – на 5.50.