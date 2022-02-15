Динамо під керівництвом Валерія Лобановського провело чотири сезони у Лізі чемпіонів. Кожен з них – окрема глава в історії біло-синього клубу. Безперечно, головним здобутком киян під проводом Метра залишається другий похід за трофеєм, який завершився на стадії півфіналу. Однак прем'єрна спроба заклала фундамент майбутнього успіху і теж може сприйматися, як прекрасний результат.

Валерій Васильович повернувся у Динамо по ходу сезону 1997/1998. На той момент кияни припинили боротьбу у єврокубках – команда Йожефа Сабо безальтернативно двічі програла віденському Рапіду у Попередньому раунді ЛЧ. А у чемпіонаті "біло-сині" традиційно взяли золото.

Новий єврокубковий сезон для Динамо розпочинався у липні поєдинком проти Баррі Таун. Наступного року жереб знову зведе чемпіонів України та Уельсу у тому ж раунді. Тоді відбудеться рекордний розгром 8:0, однак роком раніше Динамо обмежиться двома "сухими" перемогами 2:0 та 4:0. Справжнім експертом з Баррі Таун став Юрій Максимов, який у двох матчах відвантажив валлійцям три м'ячі.

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Останньою перешкодою на шляху до групового етапу залишався данський Брондбю. Команда Еббе Сковдаля на той час була міцним бійцем і протягом трьох сезонів поспіль здобувала титул чемпіона Данії (періодично додаючи до нього Кубок та Суперкубок країни). Втім українці не лише стримали головну зірку команди Еббе Санда, який невдовзі переїхав у Шальке, а й перемогли за сумою двох матчів.

Як не дивно, усе вирішив виїзний тріумф 4:2. Рахунок фірмовим дальнім ударом відкрив Андрій Гусін. Незабаром господарі один м'яч відіграли, та динамівці забили ще тричі – спрацював дует Шевченко-Ребров (забили по голу), а ще раз засмутив данців Олександр Головко. Брондбю у цьому поєдинку виконував два пенальті, реалізувавши тільки один.

Антигероєм поєдинку став Оле Бюр. Спершу півзахисник, який усю свою кар'єру провів у Брондбю, невиправдано грубо зіграв проти Олександра Шовковського. Нашому кіперу надавали допомогу протягом десяти хвилин – данець дуже сильно розбив голову Олександрові. А згодом ще й програв пенальтійну дуель, влучивши у поперечку.

У матчі-відповіді киянам було дуже непросто, та здобутий гандикап вони не розгубили. А Брондбю лише довів, що є серйозним суперником. 0:1 – перша з трьох поразок Динамо у тому єврокубковому сезоні.

На груповому етапі команда Лобановського потрапила у групу з Барселоною, Ньюкаслом та ПСВ. І у підсумку фінішувала на лідерській позиції. Свої амбіції українці довели вже у першому турі, коли в Ейндховені приголомшили ПСВ 3:1. Попри те, що через травму у Нідерландах не грав Олег Лужний. З кадровими проблемами зіткнулися і господарі – лише у другому таймі на полі з'явився Люкс Ніліс, зірка ПСВ, який кількома роками раніше відвантажив Динамо три голи у складі Андерлехту.

До речі, після тієї гри Лобановський видав глибоку промову, де сформував клубну філософію:

Я працюю з Динамо недовго після досить тривалої перерви. Ми намагаємося якнайшвидше створити конкурентоспроможну команду. Очевидно, всі розуміють, що для цього потрібен час, а його в нас немає.

Без розгону і зайвих налаштувань чемпіон України розпочав перший домашній матч групового етапу проти Ньюкасла. Швидкий гол Сергія Реброва (4 хвилина), а незабаром і Андрія Шевченка (28 хвилина) створили ілюзію легкості перемоги. На 78-й та 85-й хвилинах її знищив оборонець "сорок" Джон Берсфорд (без чорної магії з рикошетами не обійшлося). Парадоксально, та у лігочемпіонівській кар'єрі Берсфорда всього два голи – і обидва забиті у Києві.

Далі календар підготував Динамо два матчі з Барселоною. Невідомо, як налаштовував підопічних на ці битви Валерій Лобановський, але вони були проведені таким чином, що дотепер є класикою і гордістю українського футболу.

На "Олімпійському" голи Реброва, Максимова та Калітвінцева шокували Луї ван Гала – 3:0. "Гра Динамо у Лізі чемпіонів справляє дуже сильне враження. У цій команді немає слабких місць, вона добре організована, у її складі класні гравці", – казав після гри наставник Барси. На "Камп Ноу" на нього чекало ще більше приниження – 4:0. А три голи Андрія Шевченка ознаменували народження зірки європейського масштабу.

У п'ятому турі Динамо офіційно оформило путівку у наступний етап. Навіть домашня нічия з ПСВ (1:1) не зіпсувала загальної картини і фактично коронувала "біло-синіх". А у заключному турі, який нічого не вирішував для суперників, чемпіон України взагалі поступився Ньюкаслу 0:2. Зрештою, це не завадило Динамо виграти свою групу.

У чвертьфіналі на команду Лобановського чекав зірковий суперник. Ювентус у Серії А не просто став чемпіоном, а зробив це дуже переконливо, програвши лише двічі у 34 турах. Не на руку Динамо грав час. Березневі поєдинки з Ювентусом повинні були стати першими у новому році (матч з київським ЦСКА, який майже співпадав з другою грою в ЛЧ, перенесли).

Разом з тим, чвертьфінальна дуель розпочиналася для киян на виїзді. Динамо ні у чому не поступилося господарям і першим відкрило рахунок – Андрій Гусін ідеально зіграв на "стандарті." Щоправда, туринці свій момент таки знайшли – Філіппо Індзагі відновив паритет. Могли гості претендувати навіть на перемогу, якби за фол проти Реброва рефері призначив пенальті.

Здавалося, у столиці України "біло-сині" таки візьмуть своє. Утім хет-трик фантастичного Індзагі не дозволив Динамо сподіватися на успіх – підсумкова поразка 1:4. У півфіналі Піппо вже не забивав, зате чотирма голами у воротах Монако відзначився Алессандро Дель П'єро. А у фіналі атака туринців мовчала – єдиний гол Предрага Міятовіча приніс Реалу трофей.

Я з цікавістю спостерігав за грою київського Динамо у 1986 році, коли воно у чудовому стилі виграло Кубок кубків, – сказав після київської гри Марчело Ліппі, наставник Ювентуса. – А потім не менш вражаюче виступила на Євро-88 та збірна, якою також керував Лобановський. Вивчення та аналіз того футболу мені дуже стали в нагоді у тренерській кар'єрі.

Височенний рівень Валерій Васильович довів у і 1998-му, коли з першої спроби пробився до чвертьфіналу. А вже наступного року Динамо Лобановського перевершить усі сподівання і гратиме у півфіналі Ліги чемпіонів.