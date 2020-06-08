ПСЖ продлит контракт с Силвой только на два месяца

ПСЖ рассчитывает на помощь своего ветерана Тьягу Силвы в Лиге чемпионов.

Досрочное завершение чемпионата Франции провоцирует ПСЖ на абсурдные шаги. Парижане решили подписать новый контракт с Тьягу Силвой, но только на два месяца, сообщает L'Équipe.

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Стороны договорились, что 35-летний бразилец покинет команду по окончании сезона, но коронавирус внес свои коррективы. Руководство действующего чемпиона Франции хочет оставить своего капитана на матчи Лиги чемпионов, которые запланированы на август.

Напомним, парижане уже получили путевку в четвертьфинал ЛЧ, обыграв Боруссию Д по сумме двух матчей 3:2.

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