ПСЖ – Баварія: стартові склади та онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
ПСЖ в рамках матчу-відповіді чвертьфіналу ЛЧ приймає Баварію. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА ПСЖ – Баварія розпочнеться о 22:00 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналі "Футбол 1" і відеосервісі "MEGOGO", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
ПСЖ отримав солідне підсилення перед протистоянням із Баварією у Лізі чемпіонів
Перший матч завершився виїзною перемогою парижан з рахунком 3:2.
Стартові склади
ПСЖ: Навас – Дагба, Данілу, Кімпембе, Діалло – Гуйє, Паредес – Ді Марія, Неймар, Дракслер – Мбаппе
Баварія: Нойєр – Павар, Боатенг, Ернандес, Девіс – Кімміх, Алаба – Сане, Мюллєр, Коман – Шупо-Мотінг
Найрезультативніші матчі ЛЧ: драма екс-кіпера Карпат, покер у день народження і погром Барси