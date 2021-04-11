Верратті та Флоренці здали негативні тести на COVID-19, а тому мають шанси зіграти проти Баварії, повідомляє Get French Football News.

Навас не зміг дограти матч проти Страсбура – Почеттіно оцінив стан голкіпера ПСЖ перед Лігою чемпіонів

Гравці вже повернулись до загальної групи і розпочали підготовку до матчу Ліги чемпіонів, проте все залежить від того, чи зможуть вони набрати форму до цього часу.

Нагадаємо, ПСЖ обіграв Баварію в першому поєдинку (3:2) та може вийти у півфінал Ліги чемпіонів, якщо досягне позитивного результату у матчі-відповіді з мюнхенцями, який відбудеться 13 квітня.

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