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Неймар фантастичним голом відповів на образи фанатів та приніс перемогу ПСЖ у матчі зі Страсбуром

20:55 1938 Читать на русском
Неймар фантастичним голом відповів на образи фанатів та приніс перемогу ПСЖ у матчі зі Страсбуром
Неймар / Фото ПСЖ

ПСЖ вирвав три очки у Страсбура в рамках 5-го туру чемпіонату Франції.

 

Ліга 1, 5-й тур

ПСЖ – Страсбур – 1:0

Гол: Неймар, 90+2

Ультрас ПСЖ зробили суворе попередження Неймару

Парижани прогнозовано заволоділи ініціативою вже з перших хвилин, але гості вдало відбивали усі атаки.

Після перерви натиск господарів збільшився, моменти виникали один за одним, проте гравці Страсбура гідно тримались до компенсованого часу.

На 90+2 хвилині зірковий нападник ПСЖ Неймар, який вперше з'явився на полі у поточному сезоні Ліги 1, чудовим ударом через себе забив переможний м'яч.

Цим голом бразилець сконфузив фанатів, які протягом усього матчу освистували його, співали образливі пісні про 27-річного форварда та його сім'ю.

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