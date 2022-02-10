Тренерський штаб ПСЖ на чолі з Маурісіо Почеттіно сподівається отримати зіркове підсилення на 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Напередодні поєдинку з Ренном у Лізі 1 парижани на офіційному сайті повідомили про кадрову ситуацію в команді.

Неймар продовжує своє відновлення і вже повернувся у загальну групу, хоч і частково. Відтак, теоретичні шанси побачити зіркове тріо Мессі-Неймар-Мбаппе проти Реала залишаються.

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Натомість Серхіо Рамос досі поза грою, програма його відновлення буде уточнена протягом 48 годин. Андер Еррера продовжує тренування на полі і до неділі повинен повернутись в групу. Александр Летельє та Едуар Мішу дотримуються ковідного протоколу.

Нагадаємо, поєдинок ПСЖ – Реал відбудеться за 5 днів. Парижани також завтра, 11 лютого, зіграють з Ренном.

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