Домашню зустріч з РБ Лейпциг традиційно пропустить Серхіо Рамос. Також не зіграють Леандро Паредес та Неймар, повідомляє офіційний сайт ПСЖ.

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Зазначається, що аргентинець отримав травму в матчі за свою національну команду і повернеться до гри після наступної міжнародної паузи. Неймар також отримав ушкодження у збірній, але розраховує відновити повноцінні заняття вже за кілька днів. Щодо Рамоса прогнозів немає, іспанець поки навіть не дебютував за свій новий клуб.

Нагадаємо, що матч третього туру групового етапу Ліги чемпіонів ПСЖ – РБ Лейпциг відбудеться завтра, 19 жовтня. Стартовий свисток на Парк де Пренс пролунає о 22:00. Після двох зіграних матчів парижани ділять з Брюгге лідерство у квартеті А. Німці на дні таблиці з двома поразками у пасиві.

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