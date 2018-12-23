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ПСЖ – Нант – 1:0 – відео гола та огляд матчу

11:52 97 Читать на русском
ПСЖ – Нант – 1:0 – відео гола та огляд матчу
ПСЖ – Нант – 1:0 – відео гола та огляд матчу / ФК Нант

Парі Сен-Жермен мінімально здолав Нант у 19-му турі французької Ліги 1. Дивіться відео забитого м'яча та найцікавіших миттєвостей поєдинку.

Франція, Ліга 1, 19-й тур

Парі Сен-Жермен – Нант – 1:0

Гол: Мбаппе, 68

Ліга 1: ПСЖ мінімально переміг Нант і закріпив лідерство, претенденти на медалі втратили очки, Монако знову програв

Єдиний м'яч у зустрічі глядачі побачили в другому таймі. Кіліан Мбаппе на дальній стійці завершив атаку парижан, що розпочалася подачею від кутового прапорця. Перемога дозволила ПСЖ збільшити свій відрив від переслідувачів у Лізі 1.

Джерело: MEGOGO
Франція19 турПарк де Пренс (Париж)

Парі Сен-Жермен - Нант: Субота 22 грудня 2018

Парі Сен-Жермен
Матч завершено
1 : 0
Нант
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Теги
Франція Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Нант Нант Парі Сен-Жермен - Нант Відеоновини
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