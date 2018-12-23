ПСЖ – Нант – 1:0 – відео гола та огляд матчу

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Асоціації з московським Спартаком – фанатів Динамо обурив маркетинговий хід клубу
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Реал Мадрид – унікальний клубний чемпіон світу: 7 диво-рекордів, які встановила команда Соларі у фіналі КЧС-2018Іспанія — 09:00 1775
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Ювентус – Рома: перемога туринців з нюансом, Кріштіану Роналду змінює професію, а Робін Ольсен – геройІталія — 02:02 2210
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Айнтрахт – Баварія: півтайму хорошого футболу від суперника Шахтаря, герой Рібері та повернення впевненості від КовачаНімеччина — 22 груд 1635
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Барселона перервала безпрограшну серію Сельти – екс-тренера Шахтаря били завдяки генію МессіІспанія — 22 груд 1435
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