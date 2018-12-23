Ліга 1: ПСЖ мінімально переміг Нант і закріпив лідерство, претенденти на медалі втратили очки, Монако знову програв

Завершилися 9 матчів французької Ліги 1: Парі Сен-Жермен здобув мінімальну перемогу над Нантом, Лілль поступився Тулузі, Монпельє і Ліон не виявили сильнішого, а Монако знову зазнав поразки під керівництвом Тьєррі Анрі.
Франція, Ліга 1, 19-й тур
Анже – Марсель – 1:1
Голи: Баокен, 36 – Сарр, 84
Лілль – Тулуза – 1:2
Голи: Леау, 17 – Градель, 49, 63 (обидва – пенальті)
Монако – Генгам – 0:2
Голи: Тюрам, 69, Ру, 75
Монпельє – Ліон – 1:1
Голи: Агілар, 81 – Фекір, 67
Парі Сен-Жермен – Нант – 1:0
Гол: Мбаппе, 68
Реймс – Кан – 2:2
Голи: Сок, 7, Енгельс, 53 – Нінга, 28, Крівеллі, 45
Ренн – Нім – 4:0
Голи: Андре, 6, Буріжо, 14, Сібачо, 47, 67
Сент-Етьєн – Діжон – 3:0
Голи: Монне-Паке, 42, Хазрі, 64, Беріч, 82
Страсбур – Ніцца – 2:0
Голи: Томассон, 26, Коне, 41
Нереалізований пенальті: Сіпрієн, 55 (Н)
Турнірна таблиця Ліги 1