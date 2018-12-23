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Ліга 1: ПСЖ мінімально переміг Нант і закріпив лідерство, претенденти на медалі втратили очки, Монако знову програв

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Ліга 1: ПСЖ мінімально переміг Нант і закріпив лідерство, претенденти на медалі втратили очки, Монако знову програв
Парі Сен-Жермен – Нант / твіттер ПСЖ

Завершилися 9 матчів французької Ліги 1: Парі Сен-Жермен здобув мінімальну перемогу над Нантом, Лілль поступився Тулузі, Монпельє і Ліон не виявили сильнішого, а Монако знову зазнав поразки під керівництвом Тьєррі Анрі.

Франція, Ліга 1, 19-й тур

Анже – Марсель – 1:1

Голи: Баокен, 36 – Сарр, 84

Лілль – Тулуза – 1:2

Голи: Леау, 17 – Градель, 49, 63 (обидва – пенальті)

Монако – Генгам – 0:2

Голи: Тюрам, 69, Ру, 75

Монпельє – Ліон – 1:1

Голи: Агілар, 81 – Фекір, 67

Парі Сен-Жермен – Нант – 1:0

Гол: Мбаппе, 68

Реймс – Кан – 2:2

Голи: Сок, 7, Енгельс, 53 – Нінга, 28, Крівеллі, 45

Ренн – Нім – 4:0

Голи: Андре, 6, Буріжо, 14, Сібачо, 47, 67

Сент-Етьєн – Діжон – 3:0

Голи: Монне-Паке, 42, Хазрі, 64, Беріч, 82

Страсбур – Ніцца – 2:0

Голи: Томассон, 26, Коне, 41

Нереалізований пенальті: Сіпрієн, 55 (Н)

Турнірна таблиця Ліги 1

Франція19 турПарк де Пренс (Париж)

Парі Сен-Жермен - Нант: Субота 22 грудня 2018

Парі Сен-Жермен
Матч завершено
1 : 0
Нант
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Франція Парі Сен-Жермен - Нант
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