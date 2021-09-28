Французький та англійський гранди стануть учасниками найбільш коштовного поєдинку у світі. Він відбудеться у другому турі Ліги чемпіонів сезону 2021/22.

Transfermarkt оцінює склад Манчестер Сіті в 1,005 млрд євро, а ПСЖ – у 997,25 млн. Загальна вартість обох команд становить близько 2 мільярди у євровалюті. Marca охрестила це протистояння найдорожчим у світі.

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Найбільше коштують атакувальні лінії колективів. Трійка парижан сумарно вартує 340 мільйонів: Кіліан Мбаппе (160), Неймар (100) і Ліонель Мессі (80). А ось атака "містян", у яку видання внесло Кевіна де Брюйне (100), Рахіма Стерлінга (90) та Філа Фодена (80), на 70 млн дешевша.

До слова, протистояння ПСЖ та Манчестер Сіті відбудеться вже сьогодні, 28 вересня. Стартовий свисток пролунає о 22:00.

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