Французский и английский гранды станут участниками самого дорогого поединка в мире. Он состоится во втором туре Лиги чемпионов сезона 2021/22.

Transfermarkt оценивает состав Манчестер Сити в 1,005 млрд евро, а ПСЖ – в 997,25 млн. Общая стоимость обеих команд составляет около 2 миллиардов в евровалюте. Marca окрестила это противостояние самым дорогим в мире.

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Больше всего стоят атакующие линии коллективов. Тройка парижан суммарно стоит 340 млн: Килиан Мбаппе (160), Неймар (100) и Лионель Месси (80). А вот атака "горожан", в которую издание внесло Кевина де Брюйне (100), Рахима Стерлинга (90) и Фила Фодена (80), на 70 млн дешевле.

К слову, противостояние ПСЖ и Манчестер Сити состоится уже сегодня, 28 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

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