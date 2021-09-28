Наставник парижан Маурісіо Почеттіно визначився з обоймою виконавців, яких планує задіяти у поєдинку другого туру Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

23 гравці матимуть шанс взяти участь у зустрічі ЛЧ, повідомляє прес-служба ПСЖ. До заявки повернувся хавбек Марко Верратті, який не грав з 29 серпня.

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Втім, найбільш очікуваним стало повернення у список французького гранда Ліонеля Мессі. Аргентинський форвард пропускав останні два поєдинки Ліги 1 через травму коліна, від якої вже встиг відновитись. Маурісіо Почеттіно ж напередодні заявляв, що не знає, чи вийде Ліонель зі старту.

До слова, протистояння ПСЖ та Манчестер Сіті відбудеться вже сьогодні, 28 вересня. Стартовий свисток пролунає о 22:00.

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