ПСЖ оголосив склад на Манчестер Сіті – повернення Мессі та ще одного гравця
Наставник парижан Маурісіо Почеттіно визначився з обоймою виконавців, яких планує задіяти у поєдинку другого туру Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.
23 гравці матимуть шанс взяти участь у зустрічі ЛЧ, повідомляє прес-служба ПСЖ. До заявки повернувся хавбек Марко Верратті, який не грав з 29 серпня.
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Втім, найбільш очікуваним стало повернення у список французького гранда Ліонеля Мессі. Аргентинський форвард пропускав останні два поєдинки Ліги 1 через травму коліна, від якої вже встиг відновитись. Маурісіо Почеттіно ж напередодні заявляв, що не знає, чи вийде Ліонель зі старту.
До слова, протистояння ПСЖ та Манчестер Сіті відбудеться вже сьогодні, 28 вересня. Стартовий свисток пролунає о 22:00.
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