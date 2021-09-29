В одному з епізодів матчу Манчестер Сіті отримав право на штрафний удар. Гравці ПСЖ, зокрема і Неймар, вишикувались у стінку, а от Мессі вирішив завадити удару під нею, тож ліг позаду партнерів.

Перший гол Мессі в Парижі у відеоогляді матчу ПСЖ – Манчестер Сіті – 2:0

Зазначимо, що такий захисний трюк – не новинка у футболі, а увійшов у моду через ефектний сейв Марсело Брозовіча, який заблокував таким чином удар Суареса під стінкою. Свого часу подібне виконав Олександр Зінченко у складі Манчестер Сіті, але вийшло кумедніше – партнер у стінці вирішив трохи посунути українця.

До слова, Мессі нарешті відзначився забитим голом у складі ПСЖ, а парижани здолали Манчестер Сіті (2:0).

ПСЖ здобув перемогу над Манчестер Сіті й очолив групу А – Мессі забив дебютний гол за парижан