ПСЖ – Манчестер Сіті: Мессі спробував себе у ролі захисника та повторив трюк Зінченка
Нападник ПСЖ Ліонель Мессі не цурався оборонної роботи у поєдинку 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.
В одному з епізодів матчу Манчестер Сіті отримав право на штрафний удар. Гравці ПСЖ, зокрема і Неймар, вишикувались у стінку, а от Мессі вирішив завадити удару під нею, тож ліг позаду партнерів.
Перший гол Мессі в Парижі у відеоогляді матчу ПСЖ – Манчестер Сіті – 2:0
Зазначимо, що такий захисний трюк – не новинка у футболі, а увійшов у моду через ефектний сейв Марсело Брозовіча, який заблокував таким чином удар Суареса під стінкою. Свого часу подібне виконав Олександр Зінченко у складі Манчестер Сіті, але вийшло кумедніше – партнер у стінці вирішив трохи посунути українця.
До слова, Мессі нарешті відзначився забитим голом у складі ПСЖ, а парижани здолали Манчестер Сіті (2:0).
ПСЖ здобув перемогу над Манчестер Сіті й очолив групу А – Мессі забив дебютний гол за парижан