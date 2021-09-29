В одном из эпизодов матча Манчестер Сити получил право на штрафной удар. Игроки ПСЖ, в том числе и Неймар, выстроились в стенку, а вот Месси решил помешать удару под ней, поэтому лег позади партнеров.

Первый гол Месси в Париже в видеообзоре матча ПСЖ – Манчестер Сити – 2:0

Отметим, что такой защитный трюк – не новинка в футболе, а вошел в моду через эффектный сейв Марсело Брозовича, который заблокировал таким образом удар Суареса под стенкой. В свое время подобное выполнил Александр Зинченко в составе Манчестер Сити, но получилось смешнее – партнер в стенке решил немного подвинуть украинца.

К слову, Месси наконец-то отметился забитым голом в составе ПСЖ, а парижане одолели Манчестер Сити (2:0).

ПСЖ победил Манчестер Сити – невнятная игра парижан, потребность "горожан" в форварде и чужеродность Месси