ПСЖ повів у рахунку на 7 хвилині зустрічі – після прострілу Мбаппе Неймар відкинув на Гуйє, який без шансів для воротаря пробив у дев'ятку. Манчестер Сіті мав божевільну нагоду в середині тайму – Стерлінг після навісу влучив у поперечку, а Бернарду пробив туди ж після добивання.

ПСЖ здобув перемогу над Манчестер Сіті й очолив групу А – Мессі забив дебютний гол за парижан

А в другому таймі відбулась знаменна подія – Мессі після скидки Мбаппе точно пробив у дев'ятку та поставив крапку в зустрічі.