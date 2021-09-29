Перший гол Мессі в Парижі у відеоогляді матчу ПСЖ – Манчестер Сіті – 2:0
01:20 - Читать на русском
ПСЖ обіграв Манчестер Сіті у 2 турі групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу ПСЖ – Манчестер Сіті.
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ПСЖ повів у рахунку на 7 хвилині зустрічі – після прострілу Мбаппе Неймар відкинув на Гуйє, який без шансів для воротаря пробив у дев'ятку. Манчестер Сіті мав божевільну нагоду в середині тайму – Стерлінг після навісу влучив у поперечку, а Бернарду пробив туди ж після добивання.
ПСЖ здобув перемогу над Манчестер Сіті й очолив групу А – Мессі забив дебютний гол за парижан
А в другому таймі відбулась знаменна подія – Мессі після скидки Мбаппе точно пробив у дев'ятку та поставив крапку в зустрічі.
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