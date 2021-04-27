"Я неймовірно щасливий приїхати з цим клубом в Париж, щоб просто бути самим собою і виграти. Після цього буде АПЛ, де треба виграти один чи два матчі для титулу. Ліга чемпіонів – найкрасивіший турнір, але ліга також важлива. Всі гравці готові і щасливі. Всі ми вдячні за надану можливість вийти у фінал.

ПСЖ – Манчестер Сіті: Неймар зробив впевнену заяву перед півфіналом Ліги чемпіонів

Якщо ви весь час володієте м'ячем, то буде баланс. Ми будемо пропускати контратаки, уникнути їх неможливо. Неймар, Мбаппе, Ді Марія, Верратті, Маркіньйос: у них багато небезпечних варіантів. Вони звикли грати з командами, які захищаються по 90 хвилин, і вони знаходять вихід. Глибока оборона – не найкращий спосіб захисту від команди, у якої все є.

Я заздалегідь знаю про їхню зброю. Всі, хто любить футбол, знають якість ПСЖ, але ми ж у півфіналі Ліги чемпіонів, чого можна очікувати? Я не буду грати 90 хвилин, думаючи, наскільки хороший цей футболіст. Просто думаю, як його обіграти. Я навчився ще у Кройфа, що потрібно отримувати задоволення від гри, отримувати задоволення від відповідальності. Найкращі гравці насолоджуються такими моментами, їм подобається відповідальність. Саме тому найвеличніші гравці перемагають в цьому змаганні", – цитує Гвардіолу офіційний сайт УЄФА.

Реал Мадрид – Челсі: анонс півфіналу Ліги чемпіонів