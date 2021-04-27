"Я невероятно счастлив приехать с этим клубом в Париж, чтобы просто быть самим собой и выиграть. После этого будет АПЛ, где надо выиграть один или два матча для титула. Лига чемпионов – самый красивый турнир, но лига также важна. Все игроки готовы и счастливы. Все мы благодарны за предоставленную возможность выйти в финал.

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Если вы все время владеете мячом, то будет баланс. Мы будем пропускать контратаки, избежать их невозможно. Неймар, Мбаппе, Ди Мария, Верратти, Маркиньос: у них много опасных вариантов. Они привыкли играть с командами, которые защищаются по 90 минут, и они находят выход. Глубокая оборона – не лучший способ защиты от команды, у которой все есть.

Я заранее знаю об их оружии. Все, кто любит футбол, знают качество ПСЖ, но мы же в полуфинале Лиги чемпионов, чего можно ожидать? Я не буду играть 90 минут, думая, насколько хорош этот футболист. Просто думаю, как его обыграть. Я научился еще у Кройфа, что нужно получать удовольствие от игры, получать удовольствие от ответственности. Лучшие игроки наслаждаются такими моментами, им нравится ответственность. Именно поэтому величайшие игроки побеждают в этом соревновании", – цитирует Гвардиолу официальный сайт УЕФА.

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