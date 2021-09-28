Джанлуїджі Доннарумма буде стражем воріт у матчі з Манчестер Сіті, стверджує інсайдер Фабріціо Романо.

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Для 22-річного італійця це буде дебют у Лізі чемпіонів. До цього Доннарумма грав лише в Лізі Європи, коли виступав за рідний Мілан. Зараз Джанлуїджі, який перебрався в Париж цього літа, є дублером Кейлора Наваса і не має постійної ігрової практики (два матчі та один пропущений м'яч).

До слова, протистояння ПСЖ та Манчестер Сіті відбудеться вже сьогодні, 28 вересня. Стартовий свисток пролунає о 22:00.

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