Джанлуиджи Доннарумма будет стражем ворот в матче с Манчестер Сити, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

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Для 22-летнего итальянца это будет дебют в Лиге чемпионов. До этого Доннарумма играл только в Лиге Европы, когда выступал за родной Милан. Сейчас Джанлуиджи, который перебрался в Париж этим летом, является дублером Кейлора Наваса и не имеет постоянной игровой практики (два матча и один пропущенный мяч).

К слову, противостояние ПСЖ и Манчестер Сити состоится уже сегодня, 28 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

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