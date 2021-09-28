ПСЖ – Манчестер Сити: Доннарумма дебютирует в Лиге чемпионов
Наставник парижан Маурисио Почеттино, похоже, запланировал ротацию в воротах в поединке второго тура Лиги чемпионов.
Джанлуиджи Доннарумма будет стражем ворот в матче с Манчестер Сити, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.
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Для 22-летнего итальянца это будет дебют в Лиге чемпионов. До этого Доннарумма играл только в Лиге Европы, когда выступал за родной Милан. Сейчас Джанлуиджи, который перебрался в Париж этим летом, является дублером Кейлора Наваса и не имеет постоянной игровой практики (два матча и один пропущенный мяч).
К слову, противостояние ПСЖ и Манчестер Сити состоится уже сегодня, 28 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.
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