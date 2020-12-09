ПСЖ все ж провів матч з Істанбул Башакшехіром, який був перенесений через расистський скандал. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

Істанбул Башакшехір учора, 8 грудня, покинув поле на 14-й хвилині матчу через нібито расистські образи від резервного рефері, але перенесення поєдинку на добу не врятувало турків.

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Ще до перерви Неймар та Мбаппе організували три голи у ворота суперника, а у другому таймі добили Істанбул ще двома голами, хет-триком відзначився бразилець. Гості відповіли лише єдиним голом престижу.

ПСЖ вийшов у плей-офф ЛЧ з першої сходинки, Башакшехір фінішував 4-м.

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