ПСЖ все же провел матч с Истанбул Башакшехиром, который был перенесен из-за расистского скандала. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

Истанбул Башакшехир вчера, 8 декабря, покинул поле на 14-й минуте матча из-за якобы расистских оскорблений от резервного рефери, но перенос поединка не сутки не спас турков.

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Еще до перерыва Неймар и Мбаппе организовали три гола в ворота соперника, а во втором тайме добили Истанбул еще двумя голами, хет-триком отметился бразилец. Гости ответили лишь одним голом престижа.

ПСЖ вышел в плей-офф ЛЧ с первой строчки, Башакшехир финишировал 4-м.

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