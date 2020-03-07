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ПСЖ – Борусія Д: коронавірус може зірвати матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

14:28 135 Читать на русском
ПСЖ – Борусія Д: коронавірус може зірвати матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Розчарування парижан / фото із соцмереж

УЄФА розглядає варіант із перенесенням другого поєдинку плей-офф Ліги чемпіонів між французьким Парі Сен-Жермен і дортмундською Борусією.

 

Матч-відповідь 1/8 фіналу, запланований на 11 березня, можуть перенести через епідемію коронавірусу, стверджує L'Equipe.

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За інформацією видання, поєдинок може відбутися 17 або 18 березня. Погодити перенесення повинна місцева влада. Альтернативні варіанти для проведення матчу в раніше запланований термін – заборона на відвідування Парк де Пренс для німецьких вболівальників або проведення матчу без глядачів взагалі.

Відзначимо, що перший поєдинок між ПСЖ і Борусією Д завершився перемогою "джмелів" (2:1).

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футбольні фанати ПСЖ - Борусія Дортмунд коронавірус Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд ПСЖ ПСЖ Ліга чемпіонів УЄФА
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