toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига чемпионов
АЛЕКСАНДРИЯ - ДИНАМО КИЕВ ДЕСНА - ЗАРЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ СБОРНАЯ УКРАИНЫ

ПСЖ – Боруссия Д: коронавирус может сорвать ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

14:30 28 Читати українською
ПСЖ – Боруссия Д: коронавирус может сорвать ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Разочарование парижан / фото из соцсетей

УЕФА рассматривает вариант с переносом второго поединка плей-офф Лиги чемпионов между французским Пари Сен-Жермен и дортмундской Боруссией.

 

Ответный матч 1/8 финала, запланированный на 11 марта, могут перенести из-за эпидемии коронавируса, утверждает L'Equipe.

Лига 1: Марсель упустил победу над Амьеном в добавленное время, матч ПСЖ перенесли из-за угрозы коронавируса

По информации издания, поединок может состояться 17 либо 18 марта. Согласовать перенос должны местные власти. Альтернативные варианты для проведения матча в ранее запланированный срок – запрет на посещение Парк де Пренс для немецких болельщиков или проведение матча без зрителей вообще.

Отметим, что первый поединок между ПСЖ и Боруссией Д завершился победой "шмелей" (2:1).

Манкуніанське дербі для Зінченка, чемпіонський бій в Італії та іспанська битва за трійку: топ-5 матчів євровікенду

blog_ava
Реал подготовил кругленькую сумму на испанца, зажигающего в Италии
10:28
266
Теги
футбольные фанаты ПСЖ - Боруссия Дортмунд коронавирус Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд ПСЖ ПСЖ Лига чемпионов УЕФА
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
41
мин
Байер
16:30
Айнтрахт Франкфурт
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук