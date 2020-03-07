ПСЖ – Боруссия Д: коронавирус может сорвать ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

УЕФА рассматривает вариант с переносом второго поединка плей-офф Лиги чемпионов между французским Пари Сен-Жермен и дортмундской Боруссией.

Ответный матч 1/8 финала, запланированный на 11 марта, могут перенести из-за эпидемии коронавируса, утверждает L'Equipe.

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По информации издания, поединок может состояться 17 либо 18 марта. Согласовать перенос должны местные власти. Альтернативные варианты для проведения матча в ранее запланированный срок – запрет на посещение Парк де Пренс для немецких болельщиков или проведение матча без зрителей вообще.

Отметим, что первый поединок между ПСЖ и Боруссией Д завершился победой "шмелей" (2:1).

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