"Ми були б щасливі створити стільки ж моментів, як минулого тижня. У критичні моменти нам потрібно приймати ефективніші рішення. Ми провели роботу над помилками, і я сподіваюся, що зможемо втілити в гру результати аналізу.

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Ми підійдемо до матчу, як зазвичай це робимо. Дуже важливо домогтися балансу ризиків в окремих ситуаціях. Ми не полетимо в атаку стрімголов, але будемо намагатися забити швидкий гол", – цитує німця офіційний сайт УЄФА.

До слова, матч ПСЖ – Баварія відбудеться у вівторок, 13 квітня. Перший поєдинок завершився перемогою парижан (3:2).

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