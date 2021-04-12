"Мы были бы счастливы создать столько же моментов, как на прошлой неделе. В критические моменты нам нужно принимать более эффективные решения. Мы провели работу над ошибками, и я надеюсь, что сможем воплотить в игру результаты анализа.

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Мы подойдем к матчу, как обычно это делаем. Очень важно добиться баланса рисков в отдельных ситуациях. Мы не полетим в атаку сломя голову, но будем стараться забить быстрый гол", – цитирует немца официальный сайт УЕФА.

К слову, матч ПСЖ – Бавария состоится во вторник, 13 апреля. Первый поединок завершился победой парижан (3:2).

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