Матч, як і онлайн-трансляція ПСЖ – Баварія на "Футбол 24", стартує 13 квітня о 22:00. Зустріч у прямому ефірі на території України традиційно покажуть кілька трансляторів. Дивитись матч ПСЖ – Баварія онлайн можна на телеканалі "Футбол 1" починаючи з 21:50. Там же о 21:10 стартує студія "Ніч Ліги чемпіонів", яка підіб'є підсумки другого ігрового дня о 23:55. Крім цього, пряма трансляція зустрічі 1/4 фіналу ЛЧ відбудеться на платформах MEGOGO та oll.tv (за наявності відповідної підписки).

ПСЖ – Баварія, прогноз букмекерів на матч ЛЧ

Чинним переможцям ЛЧ – мюнхенцям – потрібно відігруватись після домашніх 2:3. Команда Фліка створила безліч гольових моментів у першому поєдинку, та височенна індивідуальна майстерність Неймара з Мбаппе звела нанівець тотальну ігрову перевагу чемпіонів Німеччини. Ба більше, Баварія втратила ще двох основних футболістів – Зюле та Горецку, які склали компанію в лазареті польському снайперу Роберту Лєвандовскі. Доля інфікованого ковідом Гнабрі залежить від повторних тестів.

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Утім, попри жахливу кадрову ситуацію букмекерська контора William Hill не списує "ротен" з рахунків. Коефіцієнт на виїзну перемогу Баварії становить 2.20, тоді як на Париж ставлять 3.00. Цінник нічиєї – 3.80. Прохід мюнхенців далі за підсумками двох матчів оцінюється у 3.25, аналогічний успіх ПСЖ – 1.33. Цікаво, що німці мали б більше шансів в овертаймі – 34.00 проти 41.00. У серії пенальті фаворита не буде, тріумф обох за схожого сценарію – 67.00.

Bwin оперує схожими цифрами. Локальний успіх гостей оцінюється у 2.15, на господарів ставлять – 2.95. Нічия після 90 хвилин – 4.00. Натомість загальна перемога ПСЖ з путівкою у чвертьфінал – 1.35. Баварії знадобиться маленьке диво – 3.00.

Цікаво, що жодного разу в протистоянні між цими командами не була зафіксована нічия. За перемогами перевага на боці парижан – 6 проти 4. Проте саме Баварія обіграла катарський проект у фіналі Ліги чемпіонів 2019/20.

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