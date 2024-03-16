Нападник Барселони Роберт Лєвандовскі з оптимізмом дивиться на майбутні протистояння з ПСЖ у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

Найкращий бомбардир каталонців звернув увагу на знайомі обличчя, які є у складі суперника.

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"ПСЖ – це не лише Кіліан Мбаппе, там є й інші хороші гравці. Наприклад, Усман Дембеле. Гадаю, для нього це буде дуже емоційний матч. Впевнений, що ми зіграємо краще, ніж у двох матчах проти Наполі, та вийдемо до півфіналу", – наводить слова Лєвандовскі Mundo Deportivo.

Нагадаємо, ПСЖ прийме Барселону 10 квітня, а матч-відповідь у Каталонії відбудеться 16-го. Переможець цієї пари вийде на Атлетіко або Борусію Д.

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