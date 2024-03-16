Нападающий Барселоны Роберт Левандовски с оптимизмом смотрит на предстоящие противостояния с ПСЖ в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Лучший бомбардир каталонцев обратил внимание на знакомые лица, которые есть в составе соперника.

ПСЖ – Барселона: французы устроили провокацию после жеребьевки ЛЧ – вся Испания поднялась и жестко ответила

"ПСЖ – это не только Килиан Мбаппе, там есть и другие хорошие игроки. Например, Усман Дембеле. Думаю, для него это будет очень эмоциональный матч. Уверен, что мы сыграем лучше, чем в двух матчах против Наполи, и выйдем в полуфинал", – приводит слова Левандовски Mundo Deportivo.

Напомним, ПСЖ примет Барселону 10 апреля, а ответный матч в Каталонии состоится 16-го. Победитель этой пары выйдет на Атлетико или Боруссию Д.

Результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов: сложный путь Зинченко, шок для Лунина – Мбаппе в Испании