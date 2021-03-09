"Блаугранас" визначились із гравцями, які протистоятимуть ПСЖ у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Барселона візьме 22 гравців до Парижу, повідомляє офіційний твіттер клубу. Відзначимо відсутність Піке та Араухо, які мають пошкодження, проте хавбек Ілайш Моріба матиме можливість дебютувати у єврокубках за "блаугранас".

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Голкіпери: тер Штеген, Нето, Пенья.

Захисники: Дест, Лангле, Альба, Хуніор Фірпо, Умтіті, Мінгеса.

Півзахисники: Бускетс, П'яніч, Пуч, Педрі, Трінкау, Матеус Фернандеш, Де Йонг, Моріба.

Нападники: Грізманн, Брейтвейт, Мессі, Дембеле, Конрад.

До слова, матч-відповідь між ПСЖ та Барселоною відбудеться вже завтра, 10 березня, початок о 22:00. У першій зустрічі французи здобули розгромну перемогу (4:1), чим покращили свої шанси на вихід до наступного етапу.

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