"Блаугранас" определились с игроками, которые будут противостоять ПСЖ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Барселона возьмет 22 игроков в Париж, сообщает официальный твиттер клуба. Отметим отсутствие Пике и Араухо, которые имеют повреждения, однако хавбек Илайш Мориба имеет возможность дебютировать в еврокубках за "блаугранас".

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Голкиперы: тер Штеген, Нето, Пенья.

Защитники: Дест, Лангле, Альба, Хуниор Фирпо, Умтити, Мингеса.

Полузащитники: Бускетс, Пьянич, Пуч, Педри, Тринкау, Матеус Фернандеш, Де Йонг, Мориба.

Нападающие: Гризманн, Брейтуэйт, Месси, Дембеле, Конрад.

К слову, ответный матч между ПСЖ и Барселоной состоится уже завтра, 10 марта, начало в 22:00. В первой встрече французы добыли крупную победу (4:1), чем улучшили свои шансы на выход в следующий этап.

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