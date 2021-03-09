Неймар, Мойзе Кін та Хуан Бернат не допоможуть парижанам у протистоянні з Барселоною, повідомляє офіційний сайт ПСЖ.

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Неймар і Бернат продовжують відновлення після травм – бразилець навіть частково тренувався із загальною групою парижан. Кін все ще перебуває на ізоляції через COVID-19. Під питанням і голкіпер Серхіо Ріко, який пропустив сьогоднішнє тренування з особистих причин.

До слова, матч-відповідь між ПСЖ та Барселоною відбудеться вже завтра, 10 березня, початок о 22:00. У першій зустрічі французи здобули розгромну перемогу (4:1), чим покращили свої шанси на вихід до наступного етапу.

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