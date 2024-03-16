"Так, вони є фаворитами. Мені не подобається будь-яка недооцінка, але зараз преса більше любить ПСЖ. Історично у нас більше титулів в ЛЧ, ніж у них, але тепер вони у кращій ситуації, з більшим бюджетом. У вірі і бажанні вони нас не переможуть. У нас були одні з найважчих часів, проте говорити легко, а робити важко. Тому ми маємо виходити на поле, щоб показувати там свій талант та чого ми варті.

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Я бачу у команди збудження, і воно дуже позитивне. На економічному та спортивному рівні прохід Наполі дає нам стабільність. Команда перебуває у дуже хорошому психологічному стані. До матчів з ПСЖ лишилося дуже багато часу. Сподіваюся, що нам вдасться вилікувати гравців і обійтися без нових травм", – наводить слова Хаві AS.

Нагадаємо, ПСЖ прийме Барселону 10 квітня, а матч-відповідь у Каталонії відбудеться 16-го. Переможець цієї пари у півфіналі вийде на Атлетіко або Борусію Д.

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