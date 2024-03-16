"Да, они являются фаворитами. Мне не нравится любая недооценка, но сейчас пресса больше любит ПСЖ. Исторически у нас больше титулов в ЛЧ, чем у них, но теперь они в лучшей ситуации, с большим бюджетом. В вере и желании они нас не победят. У нас были одни из самых тяжелых времен, однако говорить легко, а делать трудно. Поэтому мы должны выходить на поле, чтобы показывать там свой талант и чего мы стоим.

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Я вижу у команды возбуждение, и оно очень позитивное. На экономическом и спортивном уровне проход Наполи дает нам стабильность. Команда находится в очень хорошем психологическом состоянии. До матчей с ПСЖ осталось очень много времени. Надеюсь, что нам удастся вылечить игроков и обойтись без новых травм", – приводит слова Хави AS.

Напомним, ПСЖ примет Барселону 10 апреля, а ответный матч в Каталонии состоится 16-го. Победитель этой пары в полуфинале выйдет на Атлетико или Боруссию Д.

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