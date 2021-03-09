Хавбек Барселони Френкі де Йонг бачить передумови для камбеку своєї команди в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Ми об'єднані і останнім часом досягаємо хороших результатів, згадайте зустріч з Севільєю (півфінал Кубка Іспанії, 3:0 – прим.). Ми їдемо в Париж, щоб боротися і перемагати.

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Неймар один з найкращих футболістів у світі, і якщо він не зможе зіграти, нам буде легше. Ми завжди повинні вірити, що можемо повернутися в боротьбу, але це також потрібно довести на полі", – цитує де Йонга Marca.

Нагадаємо, у першій зустрічі ПСЖ на виїзді пошматував Барселону (4:1). Матч-відповідь відбудеться 10 березня, стартовий свисток пролунає о 22:00.

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