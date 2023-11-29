У середу, 29 листопада, Севілья програла в матчі з ПСВ, ведучи під час зустрічі з рахунком 2:0.

Перед матчем із ПСВ в активі андалузької команди було всього лише два очки – перемога потрібна була як повітря. І Севілья була близька до неї, поки в другому таймі не залишилася в меншості.

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Склад іспанської команди в цій зустрічі став найстаршим за весь час проведення турніру – середній вік усіх гравців "нервіон" склав 32 роки і 19 днів. За цим показником Севілья обійшла Інтер, який у матчі з Марселем у лютому 2012-го року зіграв складом, середній вік якого становив 31 рік і 331 день.

Символічно, що перший м'яч за Севілью забив Серхіо Рамос – другий після Хесуса Наваса віковий гравець стартового складу. Він ледь помітним дотиком ноги замкнув навіс Ракітіча зі штрафного. Цей гол легендарного захисника в першому таймі став для нього 16-м у Лізі чемпіонів – за цим показником Рамос зрівнявся з Роберто Карлосом і Жераром Піке.

Уже після перерви Ен-Несірі реалізував вихід один на один після відмінної передачі Акуньї з лівого флангу – і збільшив перевагу Севільї до статусу комфортної. У своєму текстовому онлайні Marca зазначала, що виступ "нервіон" у середу був найкращим перфомансом Севільї під керівництвом Дієго Алонсо.

Але це все було рівно до вилучення Окампоса – на 63-й і 66-й хвилинах Лукас примудрився заробити два попередження, і господарі залишилися в меншості. ПСВ цим скористався: усі три м'ячі у складі ейндховенців забили гравці, які вийшли на заміну. Сайбарі ударом з льоту під поперечину забив один із найкрасивіших м'ячів цього розіграшу ЛЧ, Вертессен відправив м'яч за стрічку воріт із близької відстані (Гудель намагався врятувати ситуацію, тому формально відзначився автоголом), а в компенсований час Пепі ударом головою приніс ПСВ виїзну перемогу.

Другий матч у групі В між Арсеналом і Лансом буде зіграно сьогодні о 22:00.

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