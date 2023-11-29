Перед матчем с ПСВ в активе андалузской команды было всего лишь два очка – победа нужна была как воздух. И Севилья была близка к ней, пока во втором тайме не осталась в меньшинстве.

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Состав испанской команды в этой встрече стал самым возрастным за всё время проведения турнира – средний возраст всех игроков "нервион" составил 32 года и 19 дней. По этому показателю Севилья обошла Интер, который в матче с Марселем в феврале 2012-го года сыграл составом, средний возраст которого составлял 31 год и 331 день.

Символично, что певый мяч за Севилью забил Серхио Рамос – второй после Хесуса Наваса возрастной игрок стартового состава. Он едва заметным касанием ноги замкнул навес Ракитича со штрафного. Этот гол легендарного защитника в первом тайме стал для него 16-м в Лиге чемпионов – по этому показателю Рамос сравнялся с Роберто Карлосом и Жераром Пике.

Уже после перерыва Эн-Несири реализовал выход один на один после отличной передачи Акуньи с левого фланга - и увеличил преимущество Севильи до статуса комфортного. В своём текстовом онлайне Marca отмечала, что выступление "нервион" в среду было лучшим перфомансом Севильи под руководством Диего Алонсо.

Но это всё было ровно до удаления Окампоса – на 63-й и 66-й минутах Лукас умудрился заработать два предупреждения, и хозяева остались в меньшинстве. ПСВ этим воспользовался: все три мяча в составе эйндховенцев забили игроки, которые вышли на замену. Сайбари ударом с лёту под перекладину забил один из красивейших мячей этого розыгрыша ЛЧ, Вертессен отправил мяч за ленточку ворот с близкого расстояния (Гудель пытался спасти ситуацию, поэтому формально отличился автоголом), а в компенсированное время Пепи ударом головой принёс ПСВ выездную победу.

Второй матч в группе В между Арсеналом и Лансом будет сыгран сегодня в 22:00.

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